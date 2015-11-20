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    Сикейра станет частью сделки по покупке Гайтана

    «Атлетико» продолжает рассчитывать на приобретение хавбека «Бенфики» Николаса Гайтана. Не смотря на все проблемы в этом вопросе, мадридский клуб готов включить в сделку защитника Гильерме Сикейру в январе. Гайтан должен стать полноценной заменой Арда Турану, который прошлым летом перешел в «Барселону».

    В текущем сезоне чемпионата Португалии в девяти матчах в активе Гайтана один гол, а также восемь результативных передач. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: AS

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    20.11.2015 06:25
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