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    Нигматуллин: «Бердыев не задержится в «Ростове» надолго и явно пойдет на повышение»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время покинет Ростов-на-Дону ради работы в более серьезном клубе.

    «Успехи «Ростова» говорят о том, что Бердыев в нем не задержится надолго и явно пойдет на повышение. Курбан Бекиевич заслуживает работы в более серьезном клубе. Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Скорее всего, Бердыев постарается опровергнуть это правило.

    Ни для кого не секрет, что в футболе работают за зарплату. В настоящий момент «Ростов» испытывает некоторые финансовые сложности. Аналогичные возможности более симпатичны в том же «Рубине». Финансовые требования – это одна из причин, из-за которой Бердыев может вновь оказаться в Казани. А вторая – это желание вернуться в родной клуб, где Бердыев проработал более 10 лет. В Татарстане его знают и любят.

    «Рубину» необходимо возвращать те позиции, которые были еще при Бердыеве. Мне лично кандидатура Роберта Евдокимова виделась не менее интересной. Он давно и успешно работает в «Газовике» и явно перерос низший дивизион. Плюс ко всему он свой воспитанник. Учитывая то, как ценятся доморощенные специалисты в Татарстане, было бы правильнее его назначить. Но у руля «Рубина» стоит руководство, которое уже работало с Курбаном Бердыевым, поэтому старые связки могут сработать в его пользу», - отметил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.11.2015 01:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 ноября 2015, 18:32

      Горите в аду предсказатели хреновы,достали уже с Рубином

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 ноября 2015, 17:32

      Не ему решать трудоустройство Бердыева и все подводить под знаменатель "деньги"! В Ростове его тоже все уважают и с зарплатой ни одного тренера не "кинули"! Задержки есть, но дайте закончить первенство Ростов финиширует в четверке) и к Ростову будет стоять очередь спонсоров! Так что финансовые вопросы в следующем году решатся!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Serjoga 20 ноября 2015, 18:31

      Я так думаю за ЛЧ тоже заплатят......

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 ноября 2015, 16:24

      Бердыев задержится в Ростове надолго.

      2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 20 ноября 2015, 13:30

      Бердыеву 63 уже, не думаю, что он поедет в Европу, а у нас смысла нет туда сюда переходить.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 ноября 2015, 10:18

      У Нигматулина начались проблемы с психикой.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 ноября 2015, 08:59

      Дайте Бердыеву спокойно поработать. Хватит его имя мусолить. При любых раскладах все болельщики Сельмаша будут его вечно благодарить за проделанную работу!

      4
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 20 ноября 2015, 07:14

      На повышение,это что,диск-жоккеем,как сам Нигматуллин????

      2
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      Рейтинг: +24

      tims 20 ноября 2015, 01:54

      На повышение это куда? Неужели в "Пищевик"?.. Хотя, судя по всему, Нигматуллин считает повышением переход в более богатый клуб. Знал, что большинство футболистов, мягко говоря, не блещут интеллектом. Но не думал что до такой степени. Нигматуллину лучше жевать, чем говорить. А ещё лучше играть, а не трепать языком. Кстати, не думаю, что "Рубин" предпочтительнее для Бердыева, чем "Ростов"...

      7
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг > tims 20 ноября 2015, 08:19

      Абсолютно верно !!!

      0
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