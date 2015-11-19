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    Пирес: «Если Венгеру придется выбирать между ЛЧ и АПЛ, он выберет чемпионат»

    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением, что «канониры» под руководством Арсена Венгера в этом сезоне могут разменять Лигу чемпионов на победу в чемпионате Англии.

    «Конечно, выиграть титул возможно. Это выглядит правдоподобно, потому что это цель Арсена Венгера.

    Он не скажет вам об этом, но если ему придется выбирать между Лигой чемпионов и чемпионатом, он выберет чемпионат, так как выиграть его гораздо сложнее, а он очень любит конкурентоспособную борьбу.

    В соперниках «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»… Даже «Челси» со своими сложностями является очень серьезным соперником. Также есть «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Это очень сложная лига», - сказал Пирес.

    Источник: Goal.com

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    19.11.2015 22:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 20 ноября 2015, 00:44

      Английский чемпионат сам по себе лч и тут выбирать ни о чем

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