Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нигматуллин: «Судя по всему, первым натурализованным игроком станет Гилерме»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о натурализации футболистов для национальной команды.

    «Если натурализованный игрок может составить конкуренцию российским футболистам и такой случай будет единичным, то почему бы и нет. Но, конечно, нужно растить своих игроков. Судя по всему, первым натурализованным игроком станет Маринато Гилерме. Сейчас он занимается оформлением документов и скоро должен получить российский паспорт. Голкипер «Локомотива» полностью соответствует уровню сборной России. К тому же в нашей национальной команде на этой позиции нет серьезной конкуренции.

    Предлагаю сделать пластическую операцию Халку и найти нужные слова, чтобы убедить бразильца сменить гражданство. Он точно не помешал бы. К тому же у Халка отличная связка с Артемом Дзюбой», - сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2015 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      graf34 20 ноября 2015, 07:51

      Да уж, я б даже не подумал предложить Халку - действующему игроку сборной Бразилии... Думаю, это почти оскорбление для игрока сборной Бразилии...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 19 ноября 2015, 21:50

      Гильерме на хуй! Своих дырок хватает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 19 ноября 2015, 21:37

      Насчет Халка - шутка не принята, нафиг он нам сдался. Насчет Гилерме: сборной соответствует, гражданство дать можно, но держать его на лавке смысла не вижу. У него, как у Реброва или Рыжикова, будет слишком мало шансов выйти: первый номер стопроцентно Акинфеев, Лодыгин ему отличный сменщик (даже пофиг на ляпы, с профессиональным ростом пройдет). А Гилерме ну максимум чуть-чуть выше Лодыгина, но никак не Игоря.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      andrey23popov > Майор Дзагоев 19 ноября 2015, 23:23

      полностью поддерживаю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      andrey23popov > andrey23popov 19 ноября 2015, 23:23

      Акинфеев сто процентов номер один

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11