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    Гендиректор «Динамо»: «До конца первой части чемпионата Денисов будет тренироваться индивидуально»

    Генеральный директор "Динамо" Сергей Сысоев дал свой комментарий по поводу ситуации вокруг полузащитника команды Игоря Денисова.

    - Что произошло?

    - Должен сразу сказать, что никаких конфликтов нет и не было! Денисов никому не жаловался. Все это придумано. Рабочая ситуация между тренером и игроком.

    - Как будет тренироваться Денисов?

    - Он перешел на индивидуальную программу тренировок. Все в порядке. Остальное - придумано.

    - Как долго он будет тренироваться индивидуально?

    - До конца первой части чемпионата. Это точно.

    - Индивидуально или с дублем?

    - Индивидуально. В дубле играют молодые ребята. Игорь уже взрослый.

    - Зимой собираетесь выставлять Денисова на трансфер?

    - Об этом речи не идет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2015 21:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 19 ноября 2015, 22:33

      Да понятно все. Конфликта нет. Есть очередная попытка Денисова повысить свою и без того сверхвысокую зарплату, воспринятая руководством с пониманием. Пока будут искать компромисс, Денисов будет отстранен от игр за команду. Договорятся - вернется. Не договорятся - на трансфер.

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