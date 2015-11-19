Мини-футбол. Состоялось собрание руководителей клубов Суперлиги

В офисе Ассоциации мини-футбола России 19 ноября прошло совещание руководителей клубов Суперлиги. Во вступительном докладе Президент АМФР Э.Г. Алиев рассказал о подготовке сборной России к отборочным матчам чемпионата мира-2016 и к финальному турниру Евро-2016, важнейшим этапом которой стали товарищеские встречи в Иране. Если Основной квалификационный этап мирового первенства пройдет для нашей команды успешно, то домашний поединок решающей стадии отбора (плей-офф весной 2016 года) может состояться на территории Тюменской области. В данный момент по этому вопросу ведутся активные переговоры.

В ближайшее время должна проясниться система отбора к юношеским Олимпийским играм 2018 года, в состав которых недавно был включен футзал. Активная коммуникация ведется по организации турнира «Четырех наций» для сборных России, Испании, Италии и Португалии. Параллельно АМФР прорабатывает возможность проведения аналогичного соревнования и для национальных команд России, Японии, Ирана и Казахстана.

Говоря о Суперлиге, президент АМФР отметил возросшую посещаемость матчей у таких клубов как «Тюмень», «Сибиряк», «Дина», «Динамо», «Норильский никель». Значительную роль в этом сыграл и новый проект «СуперМишка», за проведение которого взялись все клубы Чемпионата России. Так, с докладом о ходе реализации проекта в Санкт-Петербурге выступил Генеральный директор ФК «Политех» К.В. Мирзоян, отметивший существенный интерес школьных команд к этому начинанию и спрогнозировавший дальнейшие увеличение участников и аудитории самого клуба.

Эмиль Алиев рассказал о первых итогах модернизации Высшей лиги. В настоящий момент активные соревнования между 29-ю командами ведутся в зонах «Центр», «Урал», «Западная Сибирь», готовится к старту дивизион «Юг». Отмечен значительный интерес к разделу «Высшая лига» на сайте АМФР, который впервые в истории сравнялся на прошлой неделе с аналогичным показателем у раздела Суперлиги.

Руководители клубов обсудили молодежные соревнования. В целом, была положительно оценена инициатива АМФР по учреждению молодежного первенства России (для команд до 21 года или младше) с делением участников на дивизионы «Запад» и «Восток» и последующим Всероссийским финалом. Идея о начале подобного соревнования с сезона 2017/18 внесена на рассмотрение клубов. Вместе с тем, инициатива Президента «Сибиряка» А.В. Толоконского о проведении во второй части текущего сезона молодежного кубка России (в одном городе в один заезд) была поддержана, однако принимать участие в нем клубы будут по желанию.

По инициативе Президента МФК «Динамо» А.Н. Губернского перед началом сезона 2016/17 гг. будет проведен матч за Суперкубок между чемпионом страны и обладателем кубка. Встреча может состояться в одном из заинтересованных регионов в целях популяризации мини-футбола, а в случае отсутствия заявок организацию и проведение встречи берет на себя чемпион.

Еще раз был заострен вопрос начала сезона-2016/17 гг. в связи с ранним проведением чемпионата мира в Колумбии (сентябрь). Были утверждены следующие даты: 1-й тур – 10 августа (одинарный), 2-й тур – 20 и 21 августа (спаренный), 3-й тур – 27 и 28 августа (спаренный). Данное решение было принято единогласно в интересах национальной сборной России.

В своем докладе руководитель информационно-аналитического департамента АМФР Р.З. Матьякубов озвучил письмо ТК «Матч ТВ» с гарантией полной поддержки на центральном и смежных спортивных телеканалах российского мини-футбола. Вместе с тем, ужесточаются требования к прямым трансляциям и обзорно-аналитической программе, которые обязательно должны быть учтены. Также, по просьбе клубов, начиная с 10-го тура, «Матч тура» перестает быть эксклюзивным для сайта АМФР и может быть показан в прямой трансляции на клубных сайтах.

Руководители клубов отметили как ряд положительных моментов в работе судейско-инспекторского департамента, так и высказали свои пожелания по ее улучшению. Поученные рекомендации будут приняты в рассмотрение АМФР и подробно обсуждены на следующем собрании руководителей клубов.

Торжественным моментом завершившегося собрания стало вручение Президенту МФК «Тюмень» А.В. Попову за многолетнюю успешную работу по развитию мини-футбола и в связи с 55-летием Медали АМФР «За верность делу».

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Президент МФК «Тюмень» Александр Попов:

- Очень приятно получить такую награду и почeтно стать третьим, кто удостоился еe. Рад находиться так высоко в этом списке. Мини-футбол в моей жизни занимает очень много времени. Можно сказать, что около 80% времени я посвящаю этому делу. Хочется сделать в Тюмени хорошую серьeзную команду, полноценный клуб, начиная от детской школы и женской команды, заканчивая командой мастеров. Всe для этого есть. Планируем улучшить и материальную базу. Наверное, Ассоциация мини-футбола России видит, как развивается клуб, и не просто так я получил эту награду. Мы никогда пока не становились первыми в Чемпионатах России, но команда, я считаю, находится на правильном пути, правильно строится и политика клуба. Мы не отступаем, а с каждым годом двигаемся только вперeд!

- Сегодня обсуждалось много вопросов относительно организации Всероссийского молодeжного первенства.

- У нас в регионе игр для молодeжной команды достаточно, проводится соревнование и в Московском регионе но, я считаю, необходимо объединять все эти первенства в одно. Это отличная подготовка кадров. Да и в полной мере оценить, как работает наша школа, мы не можем, так как мы играем с ограниченным количеством команд у себя в регионе. Мы не играли с дублями "Динамо", "Дины" и других сильных команд. Хочется, чтобы оценка своей молодeжной команды была объективная. А таковой она будет после того, как мы проведeм такое общее первенство. Будет видно, как дальше работать школе, что можно перенять у команд соперника других регионов. Такой турнир очень нужен.

Президент ПМФК «Сибиряк» Алексей Толоконский:

- Итоги совещания положительные. Обсудили раздел молодeжных турниров - и Первенства, и Кубка. Думаю, что это будет отправной точкой. В скором времени эти турниры дадут старт и будут развиваться. Радует, что совместный с клубами проект Ассоциации мини-футбола России "СУПЕР-МИШКА" тоже не стоит в своeм развитии, в каждом регионе набирая обороты. Очень интересная и полезная дискуссия была относительно судейства. Провели конструктивный разговор, может, не без эмоций. Иногда лишние эмоции на наших совещаниях присутствуют, но, наверное, без этого не обойтись, все мы люди, и у каждого есть своe мнение.

- Расскажите о вашей инициативе по проведению Кубка молодежных команд России.

- Обсуждалась инициатива создания отдельного Кубка России среди молодeжных команд. Думаю, что большинство клубов эту идею поддержит. Есть ощущение, что мы сможем собрать необходимое количество участников, и турнир будет весьма достойного уровня. Для нас это будет очень полезно. Интересно посмотреть, как выглядит твоя команда на фоне остальных. Безусловно, будет возможность посмотреть в действии молодых игроков. Если свою молодeжь мы видим, то в других клубах не удаeтся в полном объeме это сделать. А это очень важно. Талантов у нас достаточно, и они все разбросаны по стране. Возможно, что такой турнир станет для кого-то началом новой карьеры. В любом случае пользы от турнира будет много.