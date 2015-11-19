Сорокин: «Мы проведем чемпионат мира в России, нравится это кому-то или нет»

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что никто из представителей власти США или Швейцарии, занимающихся расследованием коррупционного скандала в ФИФА, который имеет прямое отношение к выборам стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, не выходил на связь с представителями оргкомитета мирового первенства 2018 года.

«С нами на связь не выходил ни один чиновник, будь то из Швейцарии, США или любой другой страны. Мы прошли через расследование, которое проводилось комитетом ФИФА. Все полученные данные были представлены общественности. Мы сделали все, что было в наших силах, и представили все, что требовалось.

Мы проведем чемпионат мира в России, нравится это кому-то или нет. Чемпионат мира в 2018 году будет в России. Это было решение тех, кто руководил ФИФА на тот момент. Мы по-прежнему считаем, что у нас была очень хорошая заявка. У нас была отличная концепция и история, и сейчас мы реализуем это. Подготовка идет так давно, что мы не видим смысла в дискуссиях о том, справедливо ли Россия получила это право или нет», - заявил Сорокин.