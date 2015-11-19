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    К Ерохину проявляют интерес клубы из Португалии, Испании и Германии

    Руководителю спортивного агентства "D-Sports" Александр Толстиков, одним из клиентов которого является Александр Ерохин, рассказал о том, где полузащитник «Урала» может продолжить свою карьеру.

    «Пока никому не известно, что будет зимой. Ясно, что за Ерохиным следят большие клубы, но пока серьeзных предложений ни от кого не поступало. Когда к нему появится от кого-либо предметный интерес, пресса об этом узнает.

    Есть ли интерес к Ерохину из-за рубежа? Да. Из Португалии, Испании, Германии. От клубов, ведущих борьбу за еврокубки и выступающих в них», – сказал Толстиков.

    Источник: Euro-football.ru

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    19.11.2015 18:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 19 ноября 2015, 23:47

      26 лет????? Ну если в этом или 2016 году не уедет, то будет играть максимум в Спартаке или Динамо

      0
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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben 19 ноября 2015, 22:53

      Ерохин, ага ждутс! А агент пистун мечтатель.:-)))

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      Рейтинг: +14

      Serega1985 19 ноября 2015, 22:51

      А если и перейдёт то в Спартак или локомотив!Динамо не подпишет,а зениту и ЦСКА он не нужен

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 ноября 2015, 22:48

      Пхахахахаха...До чего смешные эти агенты!

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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 19 ноября 2015, 19:30

      Было бы не плохо если бы наши игроки начали выступать в Европейских чемпионатах в Испанских или Германских, хотелось бы на него посмотреть.

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      Рейтинг: +407

      18JG 19 ноября 2015, 18:57

      Испания и Германия? Не шутя!

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