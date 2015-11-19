Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бэйл: «Мои скорость и мощь помогут «Реалу» в класико»

    Хавбек «Реала» Гарет Бзйл заявил, что абсолютно готов ко встрече 12-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

    "Я полон сил и нахожусь в абсолютной боевой готовности к предстоящей встрече. Я намерен биться. Мои скорость и мощь всегда являются козырем для «Реала», и матч с «Барселоной» не станет исключением.

    В нынешнем сезоне наша команда играет очень хорошо и подтверждение тому – всего одно поражение. Считаю, что у нас имеется все, чтобы улучшить свою игру. «Реал» способен играть на более высоком уровне. Мы будем и дальше прогрессировать, чтобы добиться победы в Ла Лиге", – цитирует Бэйла портал Fourfourtwo.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2015 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 ноября 2015, 22:17

      РАЕЛ как ЧЕЛСИ нету хорошего тренира нет хорошей игра сколько звезд не собирай все равно нет процесс игры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 20 ноября 2015, 18:06

      он может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      7Pikovii7 19 ноября 2015, 19:44

      Бэйл: «Мои скорость и мощь помогут «Реалу» в класико» ахахахаха))) сайт отброс)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Bacelona champion > 7Pikovii7 19 ноября 2015, 21:14

      чувствуется , у него есть чувство юмора))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11