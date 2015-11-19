Мутко: «Хотел бы, чтобы в Сочи был создан футбольный клуб»

А команда необходима городу. В Сочи будет стадион, базы есть, люди которые любят футбол и которым ради него едут в Краснодар. Но в Сочи почему-то развивают хоккей )))
Глава РФС Виталий Мутко заявил о желании создать в Сочи новый профессиональный клуб.
«Хотел бы, чтобы в Сочи был создан футбольный клуб. Есть подписи родителей многих детей. Это может быть фарм-клуб или что-то еще. И амбиции тут необязательны – достаточно команды в первом-втором дивизионе.
Подумаем об этом, поговорим. Но в нынешнем году это сделать нереально», – сказал Мутко.