Мутко: «Хотел бы, чтобы в Сочи был создан футбольный клуб»

Глава РФС Виталий Мутко заявил о желании создать в Сочи новый профессиональный клуб.

«Хотел бы, чтобы в Сочи был создан футбольный клуб. Есть подписи родителей многих детей. Это может быть фарм-клуб или что-то еще. И амбиции тут необязательны – достаточно команды в первом-втором дивизионе.

Подумаем об этом, поговорим. Но в нынешнем году это сделать нереально», – сказал Мутко.