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    Мутко: «Хотел бы, чтобы в Сочи был создан футбольный клуб»

    Глава РФС Виталий Мутко заявил о желании создать в Сочи новый профессиональный клуб.

    «Хотел бы, чтобы в Сочи был создан футбольный клуб. Есть подписи родителей многих детей. Это может быть фарм-клуб или что-то еще. И амбиции тут необязательны – достаточно команды в первом-втором дивизионе.

    Подумаем об этом, поговорим. Но в нынешнем году это сделать нереально», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2015 17:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 19 ноября 2015, 20:48

      А команда необходима городу. В Сочи будет стадион, базы есть, люди которые любят футбол и которым ради него едут в Краснодар. Но в Сочи почему-то развивают хоккей )))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Slemanort 19 ноября 2015, 22:39

      А в Магадане футбол на льду

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 ноября 2015, 18:40

      Абрамович пускай "Челси" переведет. Или ему на наши деньги там живется лучше. Найдите миллионеров других стран, которые живут не там где деньги гребут.

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      Рейтинг: +14

      Федя Крюгеров 19 ноября 2015, 18:40

      Зачем в Сочи команда???Нам нуна развивать футбол в Уренгое или в Магадане.

      3
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 19 ноября 2015, 17:39

      Так он там есть,или уже был?Или новый типа мудкофк?

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