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    Лапорта: «Месси – лучший, а Роналду по уровню сопоставим с Неймаром»

    Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил свое мнение по поводу того, кто на данный момент является лучшим футболистом в мире. Кроме того, он поделился своими взглядами по поводу будущего форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    "Роналду уже не так молод, поэтому стоит принимать во внимание все возможные моменты. Он продолжительное время выступает за "Реал", и я считаю, что ему стоит попробовать себя в другом клубе, учитывая заинтересованность в нем на футбольном рынке. Его возраст как нельзя кстати подходит, чтобы сменить обстановку.

    Является ли Роналду вторым после Месси? Лео безоговорочно лучший. А Роналду входит в группу игроков наряду с Неймаром. По моему мнению – это игроки одного уровня», – заявил Лапорта.

    Источник: AS

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    19.11.2015 17:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 20 ноября 2015, 13:27

      Согласен, Рон сдал а Неймар прибавляет каждый матч, отсутствие Месси я лично даже не заметил. Суарес и Неймар лучшая атакующая пара в Европе.

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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 20 ноября 2015, 06:55

      ))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +345

      10-Lil KyAs-10 19 ноября 2015, 17:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Неймар уже начинает стремительно превосходить португальца

      -4
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