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    Денисов может покинуть «Динамо» во время зимнего трансферного окна

    Хавбек «Динамо» Игорь Денисов, который, вероятно, отправится в дублирующий состав «бело-голубых» по причине конфликта с медштабом команды и наставником Андреем Кобелевым, может быть продан уже в ближайшее трансферное окно. Напомним, что вернувшийся из расположения сборной игрок, не принял участия в двух тренировках «Динамо», сославшись на плохое самочувствие.

    31-летней футболист связан контрактом с московским клубом до середины 2017-го года. По некоторым данным, заработная плата Денисова составляет около четырех с половиной миллионов евро в год.

    В текущем чемпионате России Денисов появлялся на поле в 15-ти матчах и заработал одну желтую карточку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2015 16:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77

      Truly 19 ноября 2015, 20:12

      В Зените ему тоже зарплату не платили? Деликатная натура.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 19:59

      Фото размещают соответственно действию. Обиделся-плачущий,пошёл в туалет-писающий и т.д. А насчёт"в наших условиях не играл бы"-так пусть едет в Европу(предложения есть на 5 лямов?). Там всё вовремя и зарплата и скамейка

      1
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      Рейтинг: +867

      sined1951 19 ноября 2015, 19:06

      Забыл. Вы посмотрите на фото, которое разместили в статье. Такое фото у нас размещают тогда, когда нужно унизить и оскорбить человека, когда хотят, чтобы болельщики подвергли его обструкции.

      0
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      Рейтинг: +867

      sined1951 19 ноября 2015, 18:59

      Опять трепотня. Денисов лучший опорник в России, по крайней мере играет лучше Хави Гарсии из Зенита. Он не сачок, он боец, который борется всегда до конца, не щадит себя. Если он говорит, что плохо себя чувствует-значит так оно и есть. Почему-то к игрокам-легионерам относятся уважительно, а к российским относятся как к рабам. Недавно подверглись травле с помощью прессы игроки Спартака Д.Комбаров и Глушаков, на которых пытались списать все неудачи в игре Спартака. Ну а Денисов-это вообще любимый персонаж для травли. Я смотрел все матчи Динамо в этом сезоне и Денисов в них был одним из лучших. А ведь он лучший опорник в стране по чистому отбору мяча. Обидно читать отзывы болельщиков,которые охотно включаются в эту травлю.

      2
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      Рейтинг: +867

      sined1951 > SAPOG 20 ноября 2015, 16:53

      Молодой человек! Если решили ответить, то пишите грамотно, без ошибок. А насчет кто лучше я сужу по игре, а играет он лучше, надежнее.

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 19 ноября 2015, 17:36

      Пора в Спартак разваливать!! Гарик верим и Спартак ЗАВАЛИШЬ!!

      1
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      Рейтинг: +8

      AlexKul 19 ноября 2015, 17:01

      В Спартак к Димке дисциплину налаживать

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 ноября 2015, 16:53

      Свободным агентом в Краснодар, иначе никто не возьмёт. Может пора ему уже завязать с футболом?

      0
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      Рейтинг: +6335

      порт 19 ноября 2015, 16:43

      Мало кто потянет его контракт, да и характер не ангельский.

      2
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      Рейтинг: -185

      Protosser 19 ноября 2015, 16:43

      Пфф) Что за шутки?) Прилипло Динамо на 1,5 года еще)
      Никто ему и близко такую ЗП не даст, да и купят вряд ли)
      Готовьте бабло, динамовцы)

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