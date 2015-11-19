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    Денисов конфликтует с «Динамо» из-за долгов по зарплате

    Хавбек «Динамо» и сборной России Игорь Денисов пошел на конфликт с клубом из-за долгов по зарплате. В связи с этим, игрок может быть отправлен в дублирующий состав бело-голубых.

    Ранее заявлялось, что Денисов поссорился с медицинским штабом «Динамо», который не поверил в плохое самочувствие игрока после матчей сборной и направил его на обследование, чем вызвал бурю негативных эмоций со стороны полузащитника. При этом, Денисов даже обратился к генеральному директору клуба Сергею Сысоеву с просьбой уволить эскулапов.

    Весной нынешнего года Денисова уже ссылали в дубль «Динамо» по причине конфликта с предыдущим наставником Станиславом Черчесовым. Кроме того, хавбек даже был выставлен на трансфер. Однако, после того, как специалист в июле покинул свой пост, игрок был возвращен в основной состав.

    Согласно неофициальным данным, зарплата Денисова в московском клубе составляет пять миллионов евро в год. Соглашение с Денисовым действует до конца июня 2017-го года.

    Источник: Lenta

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    19.11.2015 15:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11366

      alp 19 ноября 2015, 22:03

      как он задолбал со своим баблом!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 19 ноября 2015, 20:15

      Он не стоит того

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +867

      sined1951 19 ноября 2015, 19:38

      Забыл. Вы посмотрите на фото, которое разместили в статье. Такое фото у нас размещают тогда, когда нужно унизить и оскорбить человека, когда хотят, чтобы болельщики подвергли его обструкции

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sined1951 19 ноября 2015, 19:56

      Фото размещают соответственно действию. Обиделся-плачущий,пошёл в туалет-писающий и т.д. А насчёт"в наших условиях не играл бы"-так пусть едет в Европу(предложения есть на 5 лямов?). Там всё вовремя и зарплата и скамейка и молодёжка.

      0
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      Рейтинг: +867

      sined1951 19 ноября 2015, 19:34

      Опять трепотня. Денисов лучший опорник в России, по крайней мере играет лучше Хави Гарсии из Зенита. Он не сачок, он боец, который борется всегда до конца, не щадит себя. Если он говорит, что плохо себя чувствует-значит так оно и есть. Почему-то к игрокам-легионерам относятся уважительно, а к российским относятся как к рабам. Недавно подверглись травле с помощью прессы игроки Спартака Д.Комбаров и Глушаков, на которых пытались списать все неудачи в игре Спартака. Ну а Денисов-это вообще любимый персонаж для травли. Я смотрел все матчи Динамо в этом сезоне и Денисов в них был одним из лучших. А ведь он лучший опорник в стране по чистому отбору мяча. Обидно читать отзывы болельщиков,которые охотно включаются в эту травлю.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +867

      sined1951 19 ноября 2015, 19:27

      И правильно делает, что отстаивает свои права согласно действующего контракта. В этой статье написали о зарплате в 5 млн., в другой-4.5 млн. Но он этого стоит, иначе в наших условиях давно бы не играл. Почему Хави Гарсия из Зенита, который играет хуже, платят такие деньги и платят вовремя. Но Гарсия-легионер и с ним считаются. а на наших можно положить большой и с прицепом. Ну а болельщикам не надо завидовать и считать деньги в чужом кармане. Что бы не говорили, а Денисов- талант и игрок топ-уровня.

      -2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 19 ноября 2015, 16:57

      Денисов по всей видимости жить не может без конфликта с кем-нибудь.

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 ноября 2015, 16:50

      Как был капризным мальчиком, так им и остался. Кто следующий захочет с ним помучиться? :))

      4
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      Рейтинг: +29

      Consileri 19 ноября 2015, 16:29

      Ничего удивительного в этом нет
      Вся эта ситуация с Динамо удручает и раскрывает всю сущность российского футбола

      2
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 19 ноября 2015, 16:29

      Да здравствует лимит!!!Пусть звездуны получают миллионы за место на лавке!!!Что в контракт нельзя написать,играешь,получаешь миллионы свои,нет,значит оклад в 5000 рублей?

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > I_R_O_N_M_A_N 19 ноября 2015, 19:44

      Вмокрожопинск пусть едет-там прожиточный минимум=минимум)))

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 ноября 2015, 16:05

      Надаотобрать у Денисова калькулятор,так он же найдёт паршивец этакий.

      2
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