Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хомуха: «У игроков нет мотивации выступать за молодежку»

    Наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха подвел итог матча против сборной Азербайджана (0:3) в отборочном раунда чемпионата Евро-2017, а также рассказал, что явилось причинами столь невнятной игры его подопечных.

    «Согласен, что наша оборона сыграла безобразно. Почему не вызвал Морозова и Набиуллина, которые постоянно выступают РФПЛ? Не готов назвать фамилии, так как всегда даю возможность молодым футболистам пересмотреть свое отношение к делу. Мы столкнулись с таким фактором, как отсутствие мотивации выступать за молодежную сборную. Это реалии. Завышенная самооценка у ребят и так далее. Я бы не хотел сейчас все сводить к взаимоотношению между РФС и клубами. Попытаемся найти общий язык и с клубами, и с футболистами», – сказал Хомуха.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2015 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +445

      aurora5858 19 ноября 2015, 20:11

      Беда во всех сборных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      AlexKul 19 ноября 2015, 16:53

      Взять того же Миранчука.....в Локо,особенно в игре с Зенитом,не мог не народоваться его игре,думаешь вот оно будущее нашего футбола......а в игре молодежки вообще полный ноль.....и главный вопрос как его Мотивировать на такие матчи.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      graf34 19 ноября 2015, 16:34

      Вот-вот, как я говорил, писал и предполагал - уже точно нет мотивации, тем более если кто-то из них уже был в старшей сборной... Нет хороших психологов в командах, не умеют они объяснить игрокам, что играть надо стараться и цепляться за любую возможность, а на все смотреть свысока - можно и все пропустить, только остаться зрителем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 15:46

      20000 рублей в месяц или на завод иди работай

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      AlexKul > андрей андреев 19 ноября 2015, 16:32

      Правильно говоришь Андрей...по другому этих хмырей не заставишь играть.. ..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      graf34 > андрей андреев 19 ноября 2015, 16:35

      Неправильно говоришь, Андрей - если они не играли за свои деньги, то за 20 000 тем более...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      AlexKul > graf34 19 ноября 2015, 16:47

      ГраФ да потому что не надов 18-19 лет,а то и раньше,предлогать контракт в сотнях тысечах евро или долларах.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11