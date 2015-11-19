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    Хонда: «Не собираюсь добровольно покидать «Милан»

    Полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда рассказал, что не намерен добровольно покидать итальянский клуб и готов бороться за право называться основным игроком «россонери».

    "Я могу твердо сказать одно: я не собираюсь добровольно покидать «Милан», ведь я приехал сюда, чтобы стать основным игроком и не собираюсь опускать руки. Я не думал, что это будет так тяжело, но я обязан бороться и дальше.

    По моим сведениям, кое-кто считает, что "Милан" не доволен той игрой, которую я показываю, и я должен покинуть команду. Однако, я не хочу, чтобы мои поклонники впадали в расстройство и поэтому останусь здесь», – заявил японский хавбек.

    Ранее Хонда высказал недовольство количеством игрового времени в его нынешнем клубе.

    Источник: Skysports

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    19.11.2015 14:20
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