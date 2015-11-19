Матчи 13-го тура АПЛ начнутся гимном Франции

Все матчи 13-го тура английской Премьер-лиги начнутся с гимна Франции.

Во вторник на «Уэмбли» сборная Англии принимала команду Франции (2:0). Эту встречу посетили более 70-ти тысяч зрителей, а арка над стадионом подсвечивалась цветами национального французского флага.

Напомним, в пятницу во французской столице была совершена серия терактов, которые унесли жизни 129-ти человек. Общее число пострадавших насчитывает 350 человек.