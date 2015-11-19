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    Матчи 13-го тура АПЛ начнутся гимном Франции

    Все матчи 13-го тура английской Премьер-лиги начнутся с гимна Франции.

    Во вторник на «Уэмбли» сборная Англии принимала команду Франции (2:0). Эту встречу посетили более 70-ти тысяч зрителей, а арка над стадионом подсвечивалась цветами национального французского флага.

    Напомним, в пятницу во французской столице была совершена серия терактов, которые унесли жизни 129-ти человек. Общее число пострадавших насчитывает 350 человек.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.11.2015 13:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 ноября 2015, 14:11

      а по чему с гимна РФ неначинали когда самолет сбили или с афганского или с сирийского

      -2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Barsuk52 19 ноября 2015, 15:56

      тут всё очевидно же

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