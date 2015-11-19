Симонян: «Можем вернуться на систему «весна-осень» после 2018-года»

На проходящей в данный момент отчётной конференции ПФЛ, вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян рассказал о возможности возвращения системы «весна-осень» после 2018-го года.

«Я знаю, вы все здесь за возвращение системы «весна-осень». Я возглавляю рабочую группу по этому вопросу и могу сказать, что вполне возможно возвращение после 2018-го года», – заявил Симоняна.

Отметим, бывший глава РФС Николай Толстых также присутствует на конференции.