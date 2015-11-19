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    Симонян: «Можем вернуться на систему «весна-осень» после 2018-года»

    На проходящей в данный момент отчётной конференции ПФЛ, вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян рассказал о возможности возвращения системы «весна-осень» после 2018-го года.

    «Я знаю, вы все здесь за возвращение системы «весна-осень». Я возглавляю рабочую группу по этому вопросу и могу сказать, что вполне возможно возвращение после 2018-го года», – заявил Симоняна.

    Отметим, бывший глава РФС Николай Толстых также присутствует на конференции.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2015 13:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 19 ноября 2015, 17:38

      Да какая разница!!! Никакого толка не будет!! А так хоть кубок вручают весной тепло уже!

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 ноября 2015, 16:02

      Ещё не пробовали систему Зима-Лето и Лето-Зима.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 ноября 2015, 15:40

      Переходить и как можно быстрее.

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      Рейтинг: +25

      kamelot 19 ноября 2015, 14:22

      Симонянко, а чего ты молчал когда творили этот безпредел?

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      Рейтинг: +25031

      bset 19 ноября 2015, 13:50

      О Боже, начинается... Чиновники футбольные снова бредят.

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