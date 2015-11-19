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    Дрогба: «На первой тренировке в «Челси» подумал, что Терри – резервист»

    Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба рассказал о том, какими были его первые впечатления о защитнике «аристократов» Джоне Терри.

    "Я увидел очень молодого, сильного и высокого парня. По его поведению можно было предположить, что он игрок не основного состава и присутствует здесь, чтобы поучиться у своих более опытных товарищей. Когда тренировка закончилась, я задал вопрос другому игроку об этом парне, на что получил ответ: «Это наш капитан». Представляете, насколько мало я знал о своем новом клубе?», – рассказал Дрогба.

    Напомним, что по информации различных источников ивуариец может в третий раз за свою карьеру оказаться в стане лондонского клуба.

    Источник: Goal.com

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    19.11.2015 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 19 ноября 2015, 13:28

      Когда тренировка закончилась, я задал вопрос другому игроку о Косте, на что получил ответ: "Это наш главный псих".

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