Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бубнов: «Ребров не виноват в пропущенных голах»

    Спортивный эксперт Александр Бубнов считает, что вратаря сборной России Артема Реброва нельзя обвинять в пропущенных голах в товарищеском матче против Хорватии.

    «Ребров ни в одном из пропущенных голов не виноват. В двух случаях наши игроки оголили зоны, и вратаря практически расстреливали. А в третьем был обыгран защитник, а затем последовал очень сильный и точный удар с линии штрафной. Так что говорить о неудачном дебюте в сборной я бы не стал. Здесь, пожалуй, больше претензий можно предъявлять к защитникам и полузащитникам», - считает Бубнов.

    Напоминаем, что в товарищеской встрече сборная России уступила Хорватии со счетом 1:3.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2015 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 19 ноября 2015, 17:03

      Два из трёх мог взять. Не правильно выбрал позицию, в одном не прикрыл ближний угол, в другом поздно среагировал и с прыгучестью слабовато.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Rooney S 19 ноября 2015, 15:16

      Вомбат, если не в товарищеских играх, то где проверять новичков сборной? сами плачете что в сборной уже сто лет одни и те же игроки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 ноября 2015, 13:16

      Нет виноват. Вратарь должен брать такие удары.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12466

      Вомбат 19 ноября 2015, 11:19

      виноват слуцкий, возжелавший посмотреть и проверить в деле таких загадочных для него футболистов как васин, ионов, комбаров и глушаков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 19 ноября 2015, 11:01

      Все верно, Буба

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11