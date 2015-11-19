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    Задолженность «Ростова» составляет примерно 250-300 миллионов

    По словам президента клуба Александра Гребенщикова, задолженность «Ростова» составляет примерно 250-300 миллионов рублей.

    «Сейчас я бы говорил о задолженности порядка 250-300 млн рублей. Эта сумма погашается. Финансовая ситуация остается тяжелой. Но сейчас мы наладили текущее финансирование по заработным платам, закрываем премии. Лицензирование должны пройти без проблем. Есть кое-какие старые долги, но они не влияют на этот вопрос», - сказал Гребенщиков.

    Сейчас «Ростов» занимает второе место в чемпионате России.

    Источник: ТАСС

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    19.11.2015 10:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8

      AlexKul 19 ноября 2015, 16:39

      В Ростов надо Мутко отправить и все долги исчезнут и появятся нормальные спонсоры

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 15:38

      просто они думают платить Дзюбе долг или нет)))

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      Рейтинг: +25

      kamelot 19 ноября 2015, 14:33

      И это президент футбольного клуба, у него разница в 50 млн руб, т.е он точно не знает долга, 50 млн рублей получается не деньги, кто таких бездарей ставит на такие места?

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > kamelot 20 ноября 2015, 01:49

      Видимо и таскает по 50 млн.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 14:29

      Норм.Саввиди сказал сегодня подкинет ещё лямов 150

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > андрей андреев 19 ноября 2015, 14:31

      Меня уже тошнит от сигарет, а что делать? помогать то надо))))

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