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    Манучарян: «Урал» будет атаковать не меньше «Зенита»

    Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян уверен, что его клуб не откажется от привычного для себя стиля в матче 16-го тура РФПЛ против «Зенита».

    «Мы не откажемся от своего стиля. «Урал» будет атаковать не меньше «Зенита». И посмотрим, что получится! «Зенит» - хорошая команда, играть с которой очень интересно. Плюс на «Петровском» великолепная футбольная атмосфера. Прекрасно помню наш матч со «Спартаком» на новом стадионе: переполненные трибуны, прекрасный антураж, интересный футбол! Очень бы хотелось, чтобы в России в каждом городе были современные арены. Сейчас строятся в Краснодаре, в Петербурге, в Москве. Поверьте, для футболистов это очень важно. В такой обстановке хочется показывать все, что умеешь. Жду яркой игры на «Петровском». Да, в прошлом году мы уступили там «Зениту» 0:3, однако, уверен, сейчас все сложится по-другому», - сказал Манучарян.

    Матч состоится 21 ноября в 16:30.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.11.2015 09:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 19 ноября 2015, 09:49

      Удачи Уралу,две столицы одно сердце

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 ноября 2015, 09:22

      Раз армян сказал, значит так и будет)

      2
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