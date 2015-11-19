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    Кавенаги – самый результативный футболист Европы

    В нынешнем сезоне бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги был признан самым результативным футболистом Европы.

    УЕФА изучил среднюю результативность футболистов в играх национальных чемпионатов этого сезона.

    Десятку лучших возглавляет Кавенаги, выступающий за кипрский АПОЭЛ (1,56 гола в среднем за игру).

    1. Фернандо Кавенаги (АПОЭЛ) — 1,56, 14 голов в 9 матчах

    2. Алекс Тейшейра («Шахтер») — 1,46, 19 (13)

    3. Микеле Симончелли («Тре Пенне», Сан-Марино) — 1,33, 8 (6)

    4. Роберт Левандовски («Бавария»)1,27, 14 (11)

    5. Феран Хасани («Шкендия», Македония) — 1,22, 11 (9)

    6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд) 1,17, 14 (12)

    7. Хосе Антонио Агилар («Луситанс», Андорра) — 1,17, 7 (6)

    8. Златан Ибрагимович («ПСЖ») — 1,12, 9 (8)

    9. Неймар («Барселона») — 1,10, 11 (10)

    10. Жюльер Жайер («Расинг Юнион», Люксембург) — 1,09, 12 (11)

    Источник: УЕФА

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    19.11.2015 08:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      Madridist05 19 ноября 2015, 18:50

      Да уж Рон и Лео даже в 10 ку не взошли

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 ноября 2015, 09:07

      Ушёл из Спартака просто
      Он в Бордо ещё сверкал

      5
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