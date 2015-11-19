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    «Барселона» внимательно следит за Стоунсом

    Скауты «Барселоны» следили за защитником сборной Англии и «Эвертона» Джоном Стоунсом в товарищеском матче против Франции.

    Каталонский клуб заинтересован в услугах англичанина, но ему предстоит побороться за него с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Проблем добавляет и тот факт, что сам Стоунс высказался против перехода в зарубежный клуб в таком возрасте. Сообщается, что «Эвертон» запросит за него 40 миллионов фунтов.

    Отметим, что transfermarkt.de оценивает стоимость англичанина в 17,5 миллионов фунтов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.11.2015 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      jakshylykov 19 ноября 2015, 09:01

      Плюс Беллерьина надо бы купить.

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