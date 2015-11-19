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    Балахнин: «Широков ниже своего уровня не опускался»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин выделил Романа Широкова в составе сборной России.

    — У нас ограничен круг игроков, из которых можно набирать состав. Пройдет еще одна игра, а может, и две, тогда станет лучше понятно, кто поедет во Францию.

    — Мы обыграли Португалию основным составом и уступили Хорватии резервным. Разница в классе между первым и вторым составами действительно так велика?

    — Я бы так не говорил. Португальцев победили те, кто провел достаточно матчей, чтобы сыграться. Они уже закалены официальными матчами, в которых на кону стояло многое. А у резервистов не было того взаимопонимания, налаженных связок. Это не оправдывает поражение, но отчасти его объясняет. В атаке команда играла с Хорватией неплохо, были ошибки в обороне.

    — Кого по итогам ноября можно выделить в сборной?

    — Широков провел обе встречи и ниже своего уровня не опускался.

    — Слуцкий в «товарняках» проверил трех вратарей. По-вашему, кто-то может в ближайшее время сменить Акинфеева на посту номер один?

    — Скажу так: важно, чтобы все вратари были в боевом расположении духа. Полагаться на случай нельзя, поэтому и надо проверять других, давать им практику и заставлять пребывать в тонусе.

    Вратарь — это важная часть всех командных действий.

    Источник: Газета.ру

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    19.11.2015 07:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 19 ноября 2015, 19:35

      «Широков ниже своего уровня не опускался»...но и не поднимался)а его уровень всем известен-дно.

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 ноября 2015, 09:10

      Разве что с разговоре с болельщиками

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