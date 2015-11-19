Якин: «Отсутствие работы для меня не проблема»

Бывший главный тренер московского "Спартака" Мурат Якин сказал, что готов начать переговоры с другими клубами, но никуда не спешит.

"Отсутствие работы для меня не проблема. Я не из тех тренеров, кто на каждом шагу говорит, сколько у него предложений и скольким командам он отказал. Если появится клуб, который посчитает, что я ему подхожу, с радостью пообщаюсь. А в данный момент наслаждаюсь возможностью отдохнуть и побыть с семьей", - цитирует Якина Basler Zeitung.