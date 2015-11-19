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    Якин: «Отсутствие работы для меня не проблема»

    Бывший главный тренер московского "Спартака" Мурат Якин сказал, что готов начать переговоры с другими клубами, но никуда не спешит.

    "Отсутствие работы для меня не проблема. Я не из тех тренеров, кто на каждом шагу говорит, сколько у него предложений и скольким командам он отказал. Если появится клуб, который посчитает, что я ему подхожу, с радостью пообщаюсь. А в данный момент наслаждаюсь возможностью отдохнуть и побыть с семьей", - цитирует Якина Basler Zeitung.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2015 06:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 ноября 2015, 10:26

      После года в спартаке он и его внуки могут годами не работать

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