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    Манучарян: «Голландия не Россия, там не любят, когда игроки покупают крутые машины»

    Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян, ранее выступавший в Голландии, рассказал об отношении к футболистам в этой стране.

    «В Голландии многие не любят «Аякс», потому что считают, что все там «крутые». Помню возмущение, когда Мидо в семнадцать лет купил себе Ferrari. А он ответил: «Моя жизнь, что хочу, то и делаю». Из-за этого, по-моему, у него и начались проблемы с руководством. В Голландии такого не любят, это не Россия и не Армения. Крутые машины там редко увидишь. Президенты и вице-президенты ездят на велосипедах», – говорит Манучарян.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    19.11.2015 01:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 19 ноября 2015, 06:12

      видимо феррари переднеприводная была,а они там (в голландии) только заднеприводные любят)по мне так лучше на хороших машинах ездить,чем друг дружку в задний привод шампурить

      -3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Каратель 19 ноября 2015, 06:59

      Интересно, какая у тебя машина. :D

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > FCBarcelona1713 19 ноября 2015, 09:30

      у меня норм машина,а голландцы пусть шмаль дудят да шпилят друг друржку.любишь гейропу-люби на здоровье

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Каратель 19 ноября 2015, 09:43

      Что то тебя эта тема очень интересует.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > андрей андреев 19 ноября 2015, 13:02

      отнюдь,просто странно что в стране где никаких моральных ценностей,косо смотрят на дорогие машины

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Каратель 19 ноября 2015, 14:38

      Моральные ценности это когда 1помогает другому,а не гоняет на машине за 14лямов в стране где 11%живут за чертой бедности(из них половина с речным отоплением)

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Каратель 19 ноября 2015, 20:12

      Очередной "расеянен", ясно. За Русь, за Путина? :D
      Я не проявляю любви к "гейропе", я просто адекватный.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > FCBarcelona1713 20 ноября 2015, 05:08

      при чём тут Русь и Путин,одекватный ты наш?зарплату устанавливает не сам игрок,уж если хватает на хорошую машину,то почему бы не купить?

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > андрей андреев 20 ноября 2015, 05:13

      взаимопомощь и моральные ценности немного разные вещи.тут тема другая."игроку заплатили кучу бабла. почему он не может купить себе тачку какую хочет?"

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