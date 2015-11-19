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    Ван Гаал согласовал с руководством «МЮ» подписание Бэйла и Роббена

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал договорился с руководством манкунианцев о приобретении полузащитника «Реала» Гарета Бэйла и игрока «Баварии» Арьена Роббена.

    Как сообщается, за Бэйла «МЮ» готов заплатить 230 миллионов евро. Возможные затраты на покупку Роббена неизвестны. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

    В текущем сезоне Бэйл сыграл за «Реал» семь матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и пять результативных передач. Роббен в десяти встречах сезона забил пять мячей.

    Источник: Marca

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    19.11.2015 00:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 19 ноября 2015, 20:21

      думаю опечатка-23 млн-справедливая цена Бэйла. Роббен намного круче!!!

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 19 ноября 2015, 13:55

      230 лямов?!?!?! Че за бред??? Максимум его цена 50!

      1
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      Рейтинг: +26

      James RS 19 ноября 2015, 09:20

      Облазил весь сайт Марки, ни одной подобной новости нет. Кря-Кряшечки. Нахрена это всё писать?

      4
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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 19 ноября 2015, 08:30

      Реал будет счастлив просто вернуть деньги свои за Бейла. Желтуха нереальная.

      4
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 19 ноября 2015, 08:03

      Утятина неадекватная. Сайт скатывается все ниже желтой прессы.

      5
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      Рейтинг: +148

      P10NER > Serjik78 19 ноября 2015, 08:30

      за*бали внатуре.

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI 19 ноября 2015, 07:39

      Честно говоря я просто охреневаю с этих манчестерских клубов. Столько бабла бухают, уму не растяжимо, а СУПЕР-ПУПЕР!!!!!! клубами в МИРЕ (подчеркиваю) так и не стали. Все равно и Барса, и Реал, и Бавария куда круче и видимо без таких бешенных денег.

      -1
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      Рейтинг: +148

      P10NER > LMI 19 ноября 2015, 08:29

      Балбес неадекватный) у угораю от тебя бурундук! Посчитай все затраты клубов которых ты причисляешь к великим.... Манчестер только при ВГ стал тратиться так много. При САФе были громкие покупки но раз в 5 лет. И ты хочешь сказать МЮ не топ клуб?) АХХАХАХАХХА ох ох погоди отдышусь.... ох АХАХХАХА

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > LMI 19 ноября 2015, 15:58

      МЮ не топ-клуб в Европе? что ты куришь?)))

      0
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      Рейтинг: +24

      janjak93 > LMI 19 ноября 2015, 21:46

      Парень а ты че куришь? Что по твоему Тогда "супер -пупер клубы". У Манчестера если память не изменяет свыше 50 кубков как от кубка лиги так и до кубка лиги чемпионов. межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира ! Так что с твоими соображениями об Манчестере Юнайтед дорога только в детский садик Ромашка!

      0
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 19 ноября 2015, 01:57

      зачем пачькать сайт таким говноспамом??? у редакции с адекватностью все нормально?

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      Рейтинг: +11

      Лев 701 19 ноября 2015, 00:17

      Ни.... себе 230 лимонов, они охренели!!!!!!

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      Рейтинг: -185

      Protosser > Лев 701 19 ноября 2015, 00:34

      Не волнуйся так)
      Источник - Marca, они там, всем коллективом подра... теребонькают на реал и, как обычно, распускают "новости", высосанные из пальца. Причем - немытого.

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      Рейтинг: -185

      Protosser 19 ноября 2015, 00:16

      Ммм.. Марка..
      Бэйла купят за 230 млн, и еще его ободки за 270 млн.

      -1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Protosser 19 ноября 2015, 04:13

      Сильно сказал

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