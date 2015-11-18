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    Панюков: «Все в шоке после матча с Азербайджаном»

    Нападающий молодежной сборной России Андрей Панюков поделился впечатлениями от поражения в матче отборочного турнира на Евро-2017 против команды Азербайджана (0:3).

    – Что произошло в Баку, что это было?

    – Честно говоря, мне не верится, что проиграли Азербайджану, тем более со счетом 0:3.

    – Стыдно?

    – Да, стыдно. Другого слова не могу подобрать. Все в шоке.

    – Какая обстановка в команде?

    – Я первый раз в молодежке этого созыва. Могу просто сказать о том, что было раньше, и чего не увидел сейчас. С Писаревым мы постоянно общались, был тесный контакт, в сборной я лично чувствовал себя комфортно. Не могу сказать плохих слов о Дмитрии Ивановиче (Хомухе. – Прим. ред.), но мне бы хотелось, чтобы об игроках незаслуженно плохо не говорили.

    – Согласны с тем, что отборочный турнир для сборной закончен?

    – Понятно, что догнать нам будет уже тяжело. Но если мы все матчи выиграем, а соперники все, или как там по раскладам, проиграют… В общем, пока есть шансы, будем бороться. Разница в очках, конечно, большая, но еще шесть игр впереди. Надо выходить и побеждать.

    – Что говорят внутри команды?

    – Я могу за себя отвечать. Понимаю, что много критики, и она правильная – отыграли плохо с Фарерами, уступили Азербайджану. Но не надо во всем винить пацанов. Проиграла команда.

    – Не почувствовали разделения в команде – на тех, кто пришел из юношеской сборной вместе с Хомухой и более старших парней?

    – Да нет, в этом плане все нормально.

    – Вы говорите, что с Писаревым было комфортнее. Чем?

    – Может, просто за несколько лет я уже привык к требованиям Николая Николаевича. Я читал его интервью после игры нашей с Азербайджаном – он в недоумении. Мне тоже тяжело пока сказать, во что мы играем. При этом коллектив нормальный, пацаны хорошие, — говорит Панюков.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.11.2015 23:23
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