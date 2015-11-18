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    Португалия и Испания обсуждают создание новой лиги

    Португалия и Испания приступили к обсуждению идеи создания так называемой Лиги Иберии.

    В среду в Мадриде состоялась встреча президента профессиональной футбольной лиги Испании Хавьера Тебаса и главы португальской профессиональной футбольной лиги Педру Проэнсы, на которой обсуждалась возможность создания иберийской лиги.

    Cообщается, что эта встреча стала первым шагом в направлении создания нового турнира. Другие подробности этого проекта пока не разглашаются, однако известно, что речь идет именно о новом чемпионате, а не о слиянии лиг Испании и Португалии.

    Источник: AS

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    18.11.2015 22:58
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