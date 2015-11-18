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    Агуэро может заменить Роналду в «Реале»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может заменить Криштиану Роналду в составе «Реала», если португалец решит покинуть Мадрид.

    Сообщается, что подписание Агуэро является давней мечтой президента «Реала» Флорентино Переса, который хотел приобрести аргентинца, когда тот выступал за «Атлетико». Тогда сделка не состоялась, а теперь в случае продажи Роналду «Реал» получит возможность купить Агуэро.

    Согласно Transfermarkt, стоимость нападающего "Манчестер Сити" составляет 60 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    18.11.2015 22:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 19 ноября 2015, 08:25

      Замена не по позиции. Интересно было бы посмотреть на Азара в Реале!

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 18 ноября 2015, 23:49

      толку от него он один матч играет месяц болеет

      0
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      Рейтинг: +439

      sold93 18 ноября 2015, 22:51

      бедный Агуэро((

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