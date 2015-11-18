«Матч ТВ» занял 19-е место в рейтинге каналов на второй неделе своей работы

Опубликован рейтинг спортивного канала «Матч ТВ», который начал свое вещание 1 ноября.

Согласно исследованию компании "TNS Россия", которое охватило период с 9 ноября по 15, «Матч ТВ» занял 19-е место из 25-и каналов. Среднесуточная доля канала по стране составила 1,2 процента. Исследование проводилось среди аудитории старше четырех лет.