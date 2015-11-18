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    «Матч ТВ» занял 19-е место в рейтинге каналов на второй неделе своей работы

    Опубликован рейтинг спортивного канала «Матч ТВ», который начал свое вещание 1 ноября.

    Согласно исследованию компании "TNS Россия", которое охватило период с 9 ноября по 15, «Матч ТВ» занял 19-е место из 25-и каналов. Среднесуточная доля канала по стране составила 1,2 процента. Исследование проводилось среди аудитории старше четырех лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 21:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 18 ноября 2015, 23:51

      откуда они берут этот рейтинг а что касаемо матча то это стоило ожидать никому не интересны их программы особенно аналитические а комментаторы просто уже так надоели что не хочется туда переключаться

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      Рейтинг: +11

      Tamerlanchik 18 ноября 2015, 21:28

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