«Матч ТВ» занял 19-е место в рейтинге каналов на второй неделе своей работы

откуда они берут этот рейтинг а что касаемо матча то это стоило ожидать никому не интересны их программы особенно аналитические а комментаторы просто уже так надоели что не хочется туда переключаться
Опубликован рейтинг спортивного канала «Матч ТВ», который начал свое вещание 1 ноября.
Согласно исследованию компании "TNS Россия", которое охватило период с 9 ноября по 15, «Матч ТВ» занял 19-е место из 25-и каналов. Среднесуточная доля канала по стране составила 1,2 процента. Исследование проводилось среди аудитории старше четырех лет.