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    Агент Митрюшкина: «Вопросы о трансфере задавайте «Спартаку»

    Агент вратаря «Спартака» Антона Митрюшкина Михаил Череповский отказался комментировать информацию о том, что футболист может перейти в один из европейских клубов.

    «Я ни с кем разговаривать не буду на эту тему. Мы ни с кем не ведем переговоров. «Спартаку“ задавайте вопросы. Я не имею права вообще разговаривать на тему отношений моих футболистов с клубами. Поэтому однозначно без комментариев», – сказал Череповский.

    Напомним, в качестве возможных мест продолжения карьеры Митрюшкина назывались Франция и Швейцария.

    Источник: Euro-football.ru

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    18.11.2015 20:38
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