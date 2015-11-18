Суарес: «Я не думаю о том, чтобы получить «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

«Я никогда не представлял, что окажусь в числе 23 претендентов, и не думаю, что попаду в тройку финалистов. Это никогда не было моей целью. Я был очень удивлен, когда оказался среди трех номинантов на приз лучшему игроку по версии УЕФА, который достался Месси. Но «Золотой мяч» - это не то, что занимает мои мысли», – говорит Суарес.