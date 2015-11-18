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    Воронин: «Выход из группы на Евро будет для Украины хорошим результатом»

    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин оценил перспективы команды на грядущем чемпионате Европы.

    "Хочется всегда добиваться максимальных целей, но первая задача теперь – выйти из группы. На чемпионат Европы попало очень много хороших команд, по-любому в соперниках будет одна из топовых сборных из первой корзины. Выход из группы станет хорошим результатом, а когда выходишь, там все уже может быть, что мы доказали на чемпионате мира в 2006 году и сборная России – на чемпионате Европы в 2008 году. Самое тяжелое и нервозное – выйти из группы», – говорит Воронин.

    Источник: Р-Спорт

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    18.11.2015 19:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      Ver 18 ноября 2015, 21:27

      Думается, выйдут, и Россия и Украина, ведь даже с третьего места выход будет возможен...но вот, что это хороший результат, как-то сложно согласиться...

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 ноября 2015, 19:30

      Набрать одно очко в группе,будет для рагулей отличным результатом.

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