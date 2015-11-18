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    ЦСКА за год сократил убытки в 11 раз

    Московский ЦСКА в 2014 году получил доход в размере 80,9 миллиона долларов, что на 21% больше, чем в 2013 году. Увеличение выручки связано с доходами от рекламных и спонсорских контрактов. В 2014 году ЦСКА получил по этой статье доходов 41,5 миллиона долларов, говорится в отчете британской компании Bluecastle Enterprises Limited, которая владеет 100% акций московского клуба.

    В связи с этим, чистый убыток ЦСКА в 2014 году составил 3,4 миллиона долларов, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 38 миллионов долларов, сообщает РБК.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 17:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36

      graf34 19 ноября 2015, 19:28

      Видите, даже такой клуб как ЦСКА не застрахован от убытков - т.е. хотел сказать не зарабатывает, а в убытке...Хотя по всем направлениям так работают классные специалисты, особенно скауты, покупка игроков...Так что по новой системе у наших клубов просто нет будущего...А все остальное - это сказки про белого бычка...

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      Рейтинг: +24

      janjak93 18 ноября 2015, 20:15

      хороший показатель для футбола!

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 ноября 2015, 20:00

      Молдцы. Комнда думает.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 18 ноября 2015, 18:10

      Эх, эти бы деньги да на семь игроков, в особенности в защиту да в атаку...

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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras > Майор Дзагоев 18 ноября 2015, 20:28

      Полностью с тобой согласен!

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      Рейтинг: +387

      petlyra > Майор Дзагоев 19 ноября 2015, 03:58

      Пока Гинер стадион не построит, покупок, скорее всего не будет. Если только минимальные. Да и потом долги ВЭБу отдавать надо будет.

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