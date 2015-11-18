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    Мутко: «Платини и Блаттер пойдут в независимый суд»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко считает сегодняшнее решение об отклонении апелляции Зеппа Блаттера и Мишеля Платини положительным моментом.

    «Я считаю, это позитивный фактор. Мы на исполкоме рекомендовали провести быстрее апелляционные процедуры внутри футбола. Ибо это дает все-таки шанс и Платини, и Блаттеру пойти в CAS, уже в независимый арбитражный суд. Это важно, что он не внутренний. А уж там мы посмотрим, какое будет решение", - заявил Мутко.

    Напомним, если CAS удовлетворит апелляцию Платини, то глава УЕФА сможет принять участие в выборах президента ФИФА, которые состоятся в феврале 2016 года.

    Источник: ТАСС

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    18.11.2015 17:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 ноября 2015, 17:24

      В "Басманный" пусть идут. :-))

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