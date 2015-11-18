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    ФИФА отклонила апелляции Блаттера и Платини

    Апелляции Зеппа Блаттера и Мишеля Платини на решение об их отстранении от футбольной деятельности сегодня были отклонены.

    Решение апелляционного комитета Блаттер и Платини могут обжаловать в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

    Напомним, комитет по этике ФИФА ранее отстранил глав ФИФА и УЕФА на 90 дней с возможностью продления этого решения еще на 45 дней.

    Мишель Платини является кандидатом на выборах нового президента ФИФА, но зарегистрировать его смогут только после того, как будет снят запрет на футбольную деятельность. Если до февраля 2016 года запрет не будет снят, то француз не сможет принять участие в выборах.

    Источник: ФИФА

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    18.11.2015 15:34
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