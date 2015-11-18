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    УЕФА не планирует отменять матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

    УЕФА не планирует отменять 5-й тур Лиги чемпионов и Лиги Европы, несмотря на теракты в Париже, которые произошли 13 ноября.

    "Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе пройдут в запланированные сроки. УЕФА очень строго следит за обеспечением безопасности и плотно работает с принимающими клубами и местными властями для максимального обеспечения и гарантии безопасности для всех участников матчей. УЕФА не вводит директивы для болельщиков гостевых команд", - говорится в заявлении УЕФА.

    Напомним, ранее из-за террористической угрозы были отменены матчи Бельгия – Испания и Германия – Голландия.

    Источник: Р-Спорт

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    18.11.2015 15:22
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