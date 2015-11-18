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    Мутко: «Если бы ЧМ-2022 получили США, в ФИФА все было бы спокойно»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко считает, что коррупционный скандал в ФИФА разгорелся из-за того, что право на проведение ЧМ-2022 получил Катар, а не США.

    "Все уголовные преследования не относятся к ЧМ. Вы читали интервью Блаттера, как только он достал бумажку со словом "Катар", все началось, если бы там были США, то все бы забыли. Британия, которая раздувает скандал, получила один голос и вылетела, ее никто серьезно не воспринимал, теперь они объединились", - сказал Мутко.

    Напомним, на проведение ЧМ-2022 претендовали Катар, США, Южная Корея, Япония и Австралия. Выборы хозяина турнира прошли в четыре тура. В последнем Катар получил 14 голосов, США - восемь.

    Источник: Р-Спорт

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    18.11.2015 15:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 ноября 2015, 17:34

      Ну, как получилось так и получилось. Хотя лучше бы играли в США там климат лучше к этому приспособлен.

      3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 ноября 2015, 15:23

      это и понятно, ведь янки хозяева Мира, а все остальные, так, погулять вышли!!!

      1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > plehanov6 18 ноября 2015, 20:48

      Пиндосы

      0
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