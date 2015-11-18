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    В Украине пока не решили, продлевать ли контракт с Фоменко

    Руководство Федерации футбола Украины пока не решило, продлевать ли контракт с главным тренером национальной команды Михаилом Фоменко.

    «Решение по тренерам надо принимать взвешенно, не на эмоциях. Шевченко хочет проявить себя, но нам нужен тренер, который поведет сборную на поля Франции. Мы готовимся к следующему этапу», - заявил глава ФФУ Андрей Павелко в интервью телеканалу «Футбол 1».

    Отметим, контракт тренера с федерацией заканчивается 30 ноября 2015 года. При Фоменко сборная Украины впервые в своей истории преодолела квалификацию на чемпионат Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 14:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      Философский Парень 18 ноября 2015, 21:52

      Это е**чее ФФУ ещё носом ворочает. При всём уважении к Андрею Шевченко как футболисту, его ораторские способности приблизительно на уровне В.В. Кличко. Я думаю футболисты не будут понимать человека который может "...эээээ". Пусть оставят Фоменко - он заслужил доработать до конца Евро 2016

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 ноября 2015, 16:07

      Рагули не могут определится,оставлять рагулю у руля или выпереть вон.

      -1
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