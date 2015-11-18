ЦСКА отказался от идеи приобретения Озбилиза

ЦСКА не планирует приобретать полузащитника «Спартака» Араса Озбилиза, по информации «Бомбардира». Напомним, что столичный клуб собирается пристроить армянского футболиста куда-нибудь предстоящей зимой.

Игрок до перехода в стан красно-белых мог оказаться у армейцев, но в итоге выбрал «Спартак». Сейчас у ЦСКА есть более квалифицированные исполнители на данной позиции.

В текущем сезоне чемпионата России хавбек провел семь матчей и заработал одно предупреждение.