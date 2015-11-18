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    ЦСКА отказался от идеи приобретения Озбилиза

    ЦСКА не планирует приобретать полузащитника «Спартака» Араса Озбилиза, по информации «Бомбардира». Напомним, что столичный клуб собирается пристроить армянского футболиста куда-нибудь предстоящей зимой.

    Игрок до перехода в стан красно-белых мог оказаться у армейцев, но в итоге выбрал «Спартак». Сейчас у ЦСКА есть более квалифицированные исполнители на данной позиции.

    В текущем сезоне чемпионата России хавбек провел семь матчей и заработал одно предупреждение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 12:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 19 ноября 2015, 16:49

      провел семь матчей и заработал одно предупреждение..... "хорошая" статистика

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      Рейтинг: +44

      Винсент Вега 18 ноября 2015, 15:35

      Чемпионом захотел стать, хитро придумал. Из такого "звездного" клуба где он играет и в первой Лиге работу найти тяжело будет.

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 18 ноября 2015, 14:08

      Переход из Спартака в ЦСКА это что-то на грани фантастики

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      Рейтинг: +25

      OritanVovka 18 ноября 2015, 13:54

      Правильно :-)

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