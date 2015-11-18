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    Ольсен покинул пост главного тренера сборной Дании

    Главный тренер сборной Дании Мортен Ольсен ушел из команды после непопадания на Евро-2016. Датчане по сумме двух матчей проиграли шведам с общим счетом 3:4.

    «С федерацией футбола мы пришли к выводу, что нет смысла продолжать наше сотрудничество», - приводит слова Ольсена AFP.

    Отметим, Ольсен руководил командой с 2000 года. При этом тренере датчане приняли участие в ЧМ-2002 и ЧМ-2010, а также выходили в финальную часть Евро-2004 и Евро-2012.

    Всего под руководством Ольсена Дания провела 164 матча, в которых одержала 79 побед, 43 раза сыграла вничью и 42 раза проиграла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 12:37
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