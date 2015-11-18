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    Переводчик: «Чтобы купить яйца, Карвальо кукарекал и изображал курицу»

    Переводчик ЦСКА Максим Головлев рассказал о том, что некоторые бразильские легионеры московского клуба порой находят очень креативные способы невербального общения.

    «В этом отношении бразильцы вне конкуренции. Вот, например, такая история. В первый месяц пребывания в Москве Даниэлю Карвальо понадобилось сходить в магазин. Ему нужно было купить куриные яйца, но сказать-то об этом он не мог! Вместе с Карвальо был приятель, бразилец, который тоже не говорил по-русски. И вот они вдвоем пытались объяснить продавщице, что им надо.

    То кукарекали, то изображали, как из курицы выходит яйцо. Само собой, на несколько минут работа магазина была парализована. Посмотреть на это шоу сбежался весь персонал, да и другие посетители, забыв о покупках, угорали со смеху. Надо сказать, что старания Карвальо и его товарища не пропали даром – один из продавцов догадался, что именно нужно бразильцам.

    Нынешние легионеры ЦСКА – те же Понтус Вернблум, Ахмед Муса – не такие весельчаки, как бразильцы. Подобных ситуаций с ними не возникало. Разумеется, регулярно помогаю им по работе, по бытовым вопросам. Но в целом ребята они очень серьезные и самостоятельные», - рассказал Головлев.

    Источник: Бобсоккер

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    18.11.2015 11:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 18 ноября 2015, 16:55

      Мда уж, история из разряда "мне шесть булочек, а одну не надо")

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 ноября 2015, 13:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да в ЦЫСКА все питухи,им просто было обьяснить.

      -6
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 ноября 2015, 13:10

      ну уж перед магазином могли бы подготовиться, выучить нужные слова, или написать, или еще проще - показать картинки на телефоне, ну или в любой онлайн переводчик написать на своем языке и дать прочитать перевод продавцу

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 ноября 2015, 12:40

      Язык учить надо

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      Рейтинг: +104

      Killofwrath > Asbjorn 18 ноября 2015, 12:48

      написано же, в первый месяц)

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