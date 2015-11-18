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    Прядкин: «Отказ от проведения Евро-2016 будет признаком слабости»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что Франции нельзя отказываться от проведения Евро-2016 несмотря на недавние теракты в столице страны.

    - То, что произошло в Париже, - это трагедия для Франции и всего мирового сообщества. Нам надо очень серьезно к этому подойти, чтобы не допустить повторения подобного. Мы пока работаем в рамках имеющихся регламентных норм - они у нас достаточно жесткие и разумные, чтобы обеспечить безопасность.

    - Франция может отказаться от проведения Евро-2016?

    - Если такое произойдет, это будет слабостью. Мы все должны объединиться, помочь французским властям в организации мер безопасности, но ни в коем случае не отказываться от турнира в этой стране.

    Источник: Известия

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    18.11.2015 11:31
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