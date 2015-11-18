«Зенит» примет участие в Atlantic Cup

Зимой «Зенит» отправится на предсезонный турнир Atlantic Cup в Португалии.

Турнир пройдет с 30 января по 7 февраля. Первым матчем для сине-бело-голубых станет игра против чешского «Яблонца», после чего петербуржцам предстоит сыграть со шведским «Норрчепингом» и датским «Брондбю».

Напомним, что следующий матч «Зенит» сыграет 21 ноября против «Урала».