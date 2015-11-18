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    «Зенит» примет участие в Atlantic Cup

    Зимой «Зенит» отправится на предсезонный турнир Atlantic Cup в Португалии.

    Турнир пройдет с 30 января по 7 февраля. Первым матчем для сине-бело-голубых станет игра против чешского «Яблонца», после чего петербуржцам предстоит сыграть со шведским «Норрчепингом» и датским «Брондбю».

    Напомним, что следующий матч «Зенит» сыграет 21 ноября против «Урала».

    Источник: Eurofootball

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    18.11.2015 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 18 ноября 2015, 21:35

      А смысл играть в предсезонке с командами, явно уступающими в классе? Создали бы турнир и сыграли бы уж с командами из ФНЛ из лидирующей группы. Уровень не намного ниже этих команд, но зато свои.

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 ноября 2015, 13:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Питерские калоеды решили тоже завоевать аналог Кубка Соли.

      -5
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