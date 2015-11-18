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    Для Мовсисяна и Озбилиза матч с «Краснодаром» может стать решающим

    После совета директоров «Спартака» стало известно, что для нападающего Юры Мовсисяна и полузащитника Араса Озбилиза матч против «Краснодара» может стать решающим.

    В заседании приняли участие владелец клуба Леонид Федун, генеральный директор Сергей Родионов и главный тренер Дмитрий Аленичев.

    Сообщается, что Кирилл Комбаров и Джано, скорее всего, зимой покинут команду вне зависимости от результата игры с «Краснодаром». Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков останутся в «Спартаке» как минимум до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2015 10:48
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