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    Мочинич: «Российская сборная – одна из лучших команд, против которых я играл»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Мочинич остался высокого мнения об игре сборной России.

    «Мы действительно хорошо выглядели, и очень плохо, что мы получили гол в свои ворота в начале матча. Нашей задачей было сравнять счет, и в первом тайме были шансы это сделать. Что касается схемы 4-4-2, то это хороший вариант. Считаю, что вся команда в этой схеме выглядела хорошо, и теперь у нас есть еще один вариант, который мы можем попробовать на чемпионате Европы.

    Сборная России — одна из лучших команд, против которой я играл, и матч в целом получился неплохим. Думаю, что мы по праву одержали победу», - приводит слова Мочинича официальный сайт хорватского футбольного союза.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 10:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 18 ноября 2015, 21:44

      Это и неудивительно. Если статистика "Бомбардира" не врет, то это его первый матч в сборной. А смысл сравнивать сборную России с хорватскими клубами?)

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      Рейтинг: +15

      иса_25 18 ноября 2015, 17:32

      лучшая )))) он что кроме лихтенштейна и сан марино ни с кем не играл? ))))

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