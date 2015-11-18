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    Гершкович: «Если в сборной будет играть только молодежь, результата не будет»

    Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что слишком много молодых игроков может навредить основной сборной России.

    - Главный тренер посмотрел уровень ближайшего резерва. Естественно, сложно ожидать игры с листа в обороне, ведь защитники впервые действовали в таком сочетании. Плюс были нервозность и волнение. Все это сказалось на том, что в обороне мы сыграли неважно. И это еще мягко говоря.

    - Какой-то позитив в этом неудачном матче найти можно?

    - Ребята неплохо смотрелись в атаке, были серьезные подходы к воротам хорватов. Но в целом впечатление от действия наших игроков осталось не совсем приглядное. Явно те, кто сыграл против Хорватии, уступают по уровню «основе». Многие говорят о том, что надо больше доверять молодежи, но, если только она и будет играть, результата не будет

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.11.2015 09:16
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