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    Мостовой: «Краснодар» должен быть в первой тройке»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что с таким сильным составом «Краснодар» обязан быть в первой тройке РФПЛ.

    «Думаю, не только для меня, но и для многих оказались неожиданными итоги первого круга. Во-первых, неожиданным стал отрыв ЦСКА, особенно от «Зенита». Ну а во-вторых - взлет «Ростова». Мало кто прогнозировал, что ростовчане так высоко могут подняться. Все-таки более привычно среди лидеров видеть «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Хотя, в принципе, эти ­команды там и находятся. Плюс «Краснодар» подтянулся. «Быки» с их составом и должны быть в группе лидеров чемпионата - как минимум в тройке.

    Шансы «Зенита» в борьбе за чемпионство? Во многом они связаны с Халком. Лишний раз в игре против «Локомотива» мы в этом убедились. Приблизиться к ЦСКА можно, поскольку армейцы еще потеряют очки», - сказал Мостовой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.11.2015 08:54
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