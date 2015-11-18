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    Катанец: «Поздравляю сборную Украины»

    Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец сожалеет, что команде не удалось отыграться, и поздравляет украинцев.

    «Поздравляю сборную Украины с выходом в финальную часть чемпионата Европы, а также благодарю свою команду за хорошую борьбу и игру. Сегодня наш состав отличался от того, что играл в первом матче. Вышли скоростные футболисты. К сожалению, нам не удалось забить такой важный выездной гол. А сегодня мы играли очень хорошо, но…

    Думаю ли я о том, что будет дальше? Нет. Поживем — увидим. По поводу своего будущего ничего сказать не могу. Есть контракт, условия которого надо выполнять. Могу сказать, что моя работа в последние несколько месяцев была тяжелой. В сборной грядет смена поколений. Думаю, что у нас в национальной команде обязательно появятся молодые игроки, ну а пока просто хочу поздравить Романа Безяка с хорошим матчем», - сказал Катанец.

    Источник: УЕФА

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    18.11.2015 08:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 ноября 2015, 09:31

      Что же вы обосрались...Вся Россия болела за вас!

      3
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      Рейтинг: +15

      KLonov_grigogii > С-Пб on-line 18 ноября 2015, 10:05

      Эх....Словения, нашли кому проигрывать. Надеюсь на скорый вылет сборной Украины из финальной части чемпионата Европы.

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